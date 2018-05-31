Rakka’da terör örgütü YPG’ye karşı ayaklanma

Suriye'de terör örgütü YPG
/ PKK'nın işgalindeki Rakka
'da yüzlerce sivil, örgütün kentten çıkması için gösteri düzenledi. Esad rejimi güçlerinin de kente girmesini istemediklerini sloganlarıyla anlatan kalabalık, Rakka'yı yerel unsurların idare etmesi gerektiği mesajlarını verdi. YPG/ PKK ise sivillere ateş açtı, 6 kişiyi alıkoydu. Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri, sivillere teslim etmiyor. Örgüt, yerel meclise Rakkalılar'ı kabul etmiyor.