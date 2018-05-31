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’da terör örgütü ’ye karşı ayaklanma

Giriş Tarihi: 31.5.2018
Rakka’da terör örgütü YPG’ye karşı ayaklanma
Suriye'de terör örgütü / PKK'nın işgalindeki 'da yüzlerce sivil, örgütün kentten çıkması için gösteri düzenledi. Esad rejimi güçlerinin de kente girmesini istemediklerini sloganlarıyla anlatan kalabalık, Rakka'yı yerel unsurların idare etmesi gerektiği mesajlarını verdi. YPG/ PKK ise sivillere ateş açtı, 6 kişiyi alıkoydu. Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri, sivillere teslim etmiyor. Örgüt, yerel meclise Rakkalılar'ı kabul etmiyor.
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Rakka’da terör örgütü YPG’ye karşı ayaklanma
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