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'nin kuzeyinde lar meydana geldi

'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ve 'ta meydana gelen larında toplam 4 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 15:56
Suriye'nin kuzeyinde patlamalar meydana geldi

'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ve 'ta meydana gelen larında toplam 4 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

BOMBALI MOTOSİKLET PATLAMASI!

Cerablus'taki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Gaziantep'in Karkamış sınır kapısının karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'ta bombalı motosiklet patlamasında 1 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzetbatısındaki İdlib'in Eriha ilçesinde ise sivil yerleşim alanında bir aracın infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Patlamaların sebebi ve faili henüz bilinmiyor.

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Suriye'nin kuzeyinde patlamalar meydana geldi
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