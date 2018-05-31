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'da dalgası büyüyor

’da kemer sıkma ve hükümetin ekonomi politikalarına karşı kamu çalışanları 24 saatlik kararı alırken, halk da ekonomi politikalarını ediyor. Genel grev nedeniyle bakanlıklar, okullar ve birçok devlet kurumu çalışmıyor. Bu arada devlet ve özel sektörde çalışan gazeteciler de her yapmayarak greve katılacak.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 22:56 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 01:42
Yunanistan'da grev dalgası büyüyor

'da kemer sıkma ve hükümetin ekonomi politikalarına yönelik devlet memurlarının genel e gitmesi nedeniyle kamu sektörü durma noktasına geldi.

HER YERDE GREV VAR

Genel grev nedeniyle bakanlıklar, okullar ve birçok devlet kurumu çalışmıyor.

Bu sah saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar sürecek olan greve devlet ve özel sektörde çalışan gazeteciler de katılacak.

HABER PROGRAMLARI YAYINLANMAYACAK

Radyo ve televizyonlarda haber programları yayınlanmayacak. Otobüs ve tramvay çalışanlarının ise grevi yarına alması nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmadı. Gemi çalışanlarının greve bugün katılması sonucu seferler durdu.

Öte yandan, ülkenin IMF ve AB politikasına karşı gelen halk da başkent Atina'da bir araya geliyor. Komünist partisi sendikasının yürüyüşü olaysız geçerken, diğer sendikaların yürüyüşü ise devam ediyor. Göstericilerin parlamento binası önüne ulaşması bekleniyor.

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Yunanistan'da grev dalgası büyüyor
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