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Erdoğan düşmanlığının geldiği son nokta

Erdoğan düşmanlığı, 'da en yüksek tirajı alan gazetelerden birisi olan Bild'e yaptırdı. Erdoğan'a ve yararına olan birçok konuya muhalifliğiyle bilinen gazete, öncesi İnce'yi parlatıp Erdoğan'ı karalama peşine düştü

Giriş Tarihi: 31.5.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 01:47
Erdoğan düşmanlığının geldiği son nokta
'nin geleceğini belirleyecek 24 Haziran leri yaklaşırken gerek yurt içi gerek yurt dışı şer odakları da tam gaz propagandalarına devam ediyor.

'da yayın yapan ve ülkede en yüksek tiraja sahip olan gazetelerden birisi olan Bild de, kendisine verilen görev doğrultusunda 'nin cumhurbaşkanı adayı ile röportaj yaparak; İnce'yi uluslararası camiada parlatma, Erdoğan'ı ise karalama derdine düştü.

Erdoğan düşmanlığı aşkıyla Almanca yerine yapan gazete, söz konusu haberde Muharrem İnce için "Türkiye'nin umudu" gibi ifadeler kullanarak uluslararası kamuoyunda algı yaratmaya çalıştı.



KRİZ TETİKÇİLİĞİ
Avrupa den kıvranırken, Alman gazetesi Bild skandal röportajda gözünü Türkiye'ye dikerek defalarca "ekonomik kriz" vurgusu yaptı. Erdoğan'ı ve yönetimini skandal ifadelerle tanımlayan gazete, Türkiye'ye karşı medyada yürüttüğü algı operasyonlarıyla biliniyor.

Söz konusu gazete Türkiye'ye karşı kurulan en büyük kaos tezgahlarından biri olan Gezi olayları sırasında da Erdoğan ve Türkiye karşıtı Türkçe yayınlar yapmıştı.
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Erdoğan düşmanlığının geldiği son nokta
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