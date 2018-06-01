Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İtalya’da Conte hükümeti dönemi

’da Conte hükümeti dönemi

’da, 4 Mart’ta yapılan seçimlerden yaklaşık 3 ay sonra kurulan Giuseppe Conte’nin liderliğindeki yeni Lig-5 Yıldız Hareketi () hükümeti yemin ederek, göreve başladı.

Giriş Tarihi: 1.6.2018 19:06
İtalya’da Conte hükümeti dönemi

Aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı 'nin oluşturduğu ve Conte'nin liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti, yerel saatle 16.00'da (TSİ 17.00) yemin etmek üzere, 'na gitti.

18 kişilik kineden oluşan , Cumhurbaşkanı 'nın huzurunda sırayla yemin etti.

Yeni hükümetin güvenoylaması için salı veya çarşamba günü parlamentoya gitmesi bekleniyor.

İtalya'nın yeni hükümeti

Başbakan Conte'nin liderliğinde 18 kişiden oluşan kabinede 5 kadın bakan yer alıyor. Yeni hükümette koalisyonun ortaklarından M5S'nin lideri Luigi Di Maio Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Lig'in lideri ise İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Yeni hükümetin programında 'nın yüksek kamu borcu nedeniyle çok eleştirilen vergi oranının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve AB bütçesinde esneklik ile "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, kumar ve vergi kaçakçılığıyla mücadele, göç meselesi ile Müslümanlara yönelik sert politikalar gibi tartışmalı noktalar bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya’da Conte hükümeti dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN