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Kötü kokan yolcu uçağı acil indirtti

BBC TÜRKÇE Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018
Kötü kokan yolcu uçağı acil indirtti
'nın Kanarya Adaları'ndan 'ya giden uçak, kötü kokan bir yolcu yüzünden Portekiz'e yaptı. Salı akşamı Amsterdam'a gitmek üzere Las Palmas'tan havalanan uçaktaki yolculardan bazıları, kabindeki kötü koku yüzünden hastalandı. Sürekli kusan yolculara kabin ekibi tarafından müdahale edildi. Yaşananları televizyon kanalına anlatan bir yolcu, "Adam aylardır yıkanmamış gibiydi. En arka sıraya oturtuldu. Arka taraftaki son 6 sıra boşaltılarak, yolcular ön tarafa alındı. Ancak koku bir türlü önlenemedi. Yolculardan bazıları hastalanarak kusmaya başladı. Kokan yolcu bir süre tuvalette bekletildi. Çürümüş bir cesetten daha kötü olan kokunun devam etmesi üzerine pilot, Portekiz'in Faro kentine acil iniş kararı aldı" dedi. Kokan yolcu polis tarafından zorla çıkartılarak, ambulansla götürüldü. Çağrılan bir temizlik ekibi uçaktaki kokuyu gidermeye çalıştı. Uçak, 3 saatlik gecikmenin ardından tekrar yola çıktı.
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Kötü kokan yolcu uçağı acil indirtti
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