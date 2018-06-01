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Macron’dan sansür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden dergiyi ‘basın özgürlüğü’ diyerek koruyan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, söz konusu kendi çıkarları olunca gazetecilere kapıları kapattı

Giriş Tarihi: 1.6.2018
Macron’dan sansür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kışkırtıcı bir kapak tasarlayan dergisine sahip çıkarak 'basın özgürlüğü' dersi vermeye kalkan Fransa Cumhurbaşkanı , söz konusu kendi çıkarları olunca sınıfta kaldı. Rusya merkezli Russia Today kanalının muhabiri Kyrill Kotikov, cumhurbaşkanının konuşmasını takip etmek üzere 'teki 'na gitti. Tüm akreditasyonları ve basın kartı olmasına rağmen kapıdan geri çevrilen Kotikov'a, Fransız yetkililer "Sayın Cumhurbaşkanı, Russia Today konusunda çok net. Russia Today için çalıştığınız sürece kapıdan giremezsiniz" cevabını verdi. Kotikov, Macron'a "Ne zamandan beri bir Cumhurbaşkanı kimin gazeteci olup olmadığına karar veriyor? Üstelik biz yabancı değiliz, Fransız gazeteciyiz" tepkisini gösterdi.
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Macron’dan sansür
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