Macron’dan sansür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kışkırtıcı bir kapak tasarlayan Le Point
dergisine sahip çıkarak 'basın özgürlüğü' dersi vermeye kalkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, söz konusu kendi çıkarları olunca sınıfta kaldı. Rusya merkezli Russia Today kanalının muhabiri Kyrill Kotikov, cumhurbaşkanının konuşmasını takip etmek üzere Paris
'teki Elysee Sarayı
'na gitti. Tüm akreditasyonları ve basın kartı olmasına rağmen kapıdan geri çevrilen Kotikov'a, Fransız yetkililer "Sayın Cumhurbaşkanı, Russia Today konusunda çok net. Russia Today için çalıştığınız sürece kapıdan giremezsiniz" cevabını verdi. Kotikov, Macron'a "Ne zamandan beri bir Cumhurbaşkanı kimin gazeteci olup olmadığına karar veriyor? Üstelik biz yabancı değiliz, Fransız gazeteciyiz" tepkisini gösterdi.