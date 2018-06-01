Son dakika: Kim Jong-un’dan bir sürpriz görüşme hamlesi daha!

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir araya gelebileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kim Jong-un'la görüştüğü Kuzey Kore ziyaretinden hemen sonra yapılan açıklamaya göre, planlanmaya başlanan yüz yüze görüşmenin nerede ve nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.

ABD: KUZEY KORE İLE GÖRÜŞMELER DOĞRU YÖNDE İLERLİYOR

Diğer yandan Trump ve Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planan görüşmesi için çalışmalar sürüyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile yaptığı görüşmede ilerleme kaydettiklerini belirtti, ancak ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgi vermedi.

Pompeo, 12 Haziran'da Singapur'da zirvenin yapılıp yapılmayacağına yönelik bir soruya ''Bilmiyorum, son 72 saatte (görüşmenin) koşulları belirlemeye yönelik iyi bir ilerleme kaydettik" yanıtını verdi.

Dün sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da görüşme ihtimaline ilişkin, "Umuyorum ki (Kim Jong-un ile) ayın 12'sinde görüşmemiz olacak. Ancak bu, her şeyin bir toplantıda halledileceği anlamına gelmiyor, belki ikinci veya üçüncü tur görüşmeler olabilir. Belki de hiçbir görüşme olmaz" açıklamasını yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini vurgulayan Trump, ikilinin bugün Washington'a gelmelerini beklediğini belirterek "Kuzey Kore ile gayet iyi gidiyoruz. Sanıyorum cuma günü Washington'a gelecekler ve Kim Jong-un'dan bana gelen bir mektubu iletecekler. Şu anda o mektubu görmeyi bekliyorum" şeklinde konuşmuştu.

İKİ KORE'DEN ORTAK AÇIKLAMA!

Kore Yarımadası'nda gergin havanın yumuşamasının ardından yayımlanan ortak açıklamada, iki ülkenin bu ay askeri meseleleri ve ayrılmak zorunda kalan ailelerin durumunu çözmek için bir araya geleceği belirtildi.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki görüşmeler sonuç verdi. İki ülke, savaşın ayırdığı aileleri birleştirmek ve askeri meseleleri çözmek için bu ay üst düzey yetkililerin katılacağı iki zirve düzenlemeye karar verdi.

Askeri konulardaki zirve ayın 14'ünde, ailelerin birleştirilmesi hakkındaki zirve ise 22 Haziran'da gerçekleştirilecek. Seul ve Pyongyang'ın ortak açıklamasında, iki zirvenin de sınırın Kuzey Kore tarafında yapılacağı duyuruldu.