Sünnetin yasaklanması için imza toplandılar

Intact Denmark adlı sosyal bir grubun üyesi Lena Nyhus, Danimarka haber ajansı Ritzau'ya yaptığı açıklamada, parlamentoya sunulması için gerekli 50 bin imzayı topladıkları dilekçe için "Gerçekten mutluyuz. Asıl iş şimdi başlıyor. Bu küçük ama önemli bir adım." ifadesini kullandı.

SÜNNETE 6 YIL HAPİS İSTİYORLAR

Tıbbi gerekçe olmadan 18 yaşından küçük erkek çocuklarına sünnet yapanlara 6 yıl hapis cezası verilmesini talep eden dilekçenin parlamentoda yeterli destek bulması beklenmiyor.

"TOPLUMUN GÖREVİ"YMİŞ

Dilekçede, "Kendi sorumluluklarını alacakları olgunluğa ve yaşa erişene kadar çocukların temel haklarının korunmasının toplumun görevi olduğu" ifade ediliyor.

DANİMARKA'NIN UYUM BAKANI İSLAM'A HAKARET ETTİ!

Sağlık yetkililerine göre, Danimarka'da her yıl bin ila 2 bin sünnet yapılıyor.