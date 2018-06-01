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in yasaklanması için imza toplandılar

'da in yasaklanması çağrısı yapan 50 bin imzalı dilekçe parlamentoya sunulacak. Danimarka haber ajansı Ritzau'ya açıklama yapan sözcü, "Asıl iş şimdi başlıyor" dedi. 18 yaşından küçük erkek çocuklarına sünnet yapanlara 6 yıl hapis cezası verilmesini talep eden dilekçenin parlamentoda yeterli destek bulması beklenmiyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 17:52
Sünnetin yasaklanması için imza toplandılar

Intact Denmark adlı sosyal bir grubun üyesi Lena Nyhus, haber ajansı Ritzau'ya yaptığı açıklamada, parlamentoya sunulması için gerekli 50 bin imzayı topladıkları dilekçe için "Gerçekten mutluyuz. Asıl iş şimdi başlıyor. Bu küçük ama önemli bir adım." ifadesini kullandı.

SÜNNETE 6 YIL HAPİS İSTİYORLAR

Tıbbi gerekçe olmadan 18 yaşından küçük erkek çocuklarına yapanlara 6 yıl hapis cezası verilmesini talep eden dilekçenin parlamentoda yeterli destek bulması beklenmiyor.

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"TOPLUMUN GÖREVİ"YMİŞ

Dilekçede, "Kendi sorumluluklarını alacakları olgunluğa ve yaşa erişene kadar çocukların temel haklarının korunmasının toplumun görevi olduğu" ifade ediliyor.

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Sağlık yetkililerine göre, Danimarka'da her yıl bin ila 2 bin sünnet yapılıyor.

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Sünnetin yasaklanması için imza toplandılar
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