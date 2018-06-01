Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü'ne 250 milyon dolar!

Bakanlığın, binanın yenileme çalışmaları için 250 milyon dolar harcadığı belirtildi.

ÇİN-ABD GERGİNLİĞİNİ TETİKLER

Yenilenen bina iki ülke ilişkilerinde ciddi bir yakınlaşmanın işareti olarak değerlendiriliyor. Ancak söz konusu adımın Tayvan'ı ayrılıkçı bir bölge olarak gören, bağımsız uluslararası temsiliyetine itiraz eden Çin'in tepkisini çekmesi de muhtemel. ABD yönetiminin açılışa bakan düzeyinde katılması da Pekin yönetiminin tepkisine neden olabilir.

TRUMP İLE JONG-UN ZİRVESİ AYNI GÜN

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılması planlanan zirvenin aynı güne denk gelmesi, Pyongyang yönetimini nükleer silahsızlanmaya ikna etmek için Çin'in desteğine ihtiyaç duyan Trump yönetimi açısından sorun yaratabileceği öngörülüyor.

ÇİN ABD İLE TİCARET GERİLİMİ İSTEMİYOR!

ABD, HER YIL MİLYARLARCA DOLARLIK SİLAH SATIYOR

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979 yılında Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Taipei ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Trump, başkan seçildiğinde on yıllardır süren diplomatik protokolü terk ederek, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'i doğrudan telefonla aramıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor.