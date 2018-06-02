Afrin’in güvenliği polislere emanet

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu
'nun Zeytin Dalı operasyonuyla terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlediği Afrin
kent merkezinin güvenliği ÖSO gruplarından alınarak polislere bırakıldı. Asayiş, terörle mücadele ve trafik alanlarında Türkiye'de eğitim alan 620 polis, Afrin'de göreve başladı. Haziran ortalarında Türkiye'de eğitim gören 800 polis adayının daha Afrin'de göreve başlayacağını söyleyen Suriyeli yetkililer, polislerin Cerablus
, El Bab
ve Azez'de başarıyla güvenliği sağlamasının ardından Afrin'de de görev yapmaya başladıklarını aktardı.