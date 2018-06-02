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’in güvenliği polislere emanet

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018
Afrin’in güvenliği polislere emanet
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye 'nun Zeytin Dalı operasyonuyla terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlediği kent merkezinin güvenliği ÖSO gruplarından alınarak polislere bırakıldı. Asayiş, terörle mücadele ve trafik alanlarında Türkiye'de eğitim alan 620 polis, Afrin'de göreve başladı. Haziran ortalarında Türkiye'de eğitim gören 800 polis adayının daha Afrin'de göreve başlayacağını söyleyen Suriyeli yetkililer, polislerin , ve Azez'de başarıyla güvenliği sağlamasının ardından Afrin'de de görev yapmaya başladıklarını aktardı.
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Afrin’in güvenliği polislere emanet
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