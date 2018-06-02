İngiltere'den ABD'ye vergi tepkisi

May, ilgili sanayi dallarını ve buralarda çalışan işçileri korumak için AB ile iş birliğine devam edeceklerini belirterek, AB ve İngiltere'nin gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulması gerektiğini bildirdi.

"AÇIK VE ADİL TİCARETE DARBE"

ABD, AB ve İngiltere'nin dünyada daima açık ve adil ticaret değerlerini teşvik eden yakın müttefikler olduğunu ifade eden May, "Bizim çelik ve alüminyum sanayilerimiz İngiltere için büyük önem taşıyor ancak bunlar, ABD'nin ulusal güvenliğini destekleyen savunma projeleri dahil olmak üzere ABD sanayisine de katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

GEÇİCİ MUAFİYET BİTTİ!

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.

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