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'den D'ye vergi tepkisi

Başbakanı Theresa May, D’nin sektörüne yönelik adımlarını “haksız karar” olarak nitelendirerek, İngiltere ve AB’nin gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulması çağrısı yaptı. Yazılı açıklama yayımlayan May, “ABD’nin, AB’den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi uygulamaya dönük haksız kararıyla derin hayal kırıklığına uğradım.” ifadesini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 20:01 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 06:31
İngiltere'den ABD'ye vergi tepkisi

May, ilgili sanayi dallarını ve buralarda çalışan işçileri korumak için ile iş birliğine devam edeceklerini belirterek, AB ve 'nin gümrük vergilerinden kalıcı olarak muaf tutulması gerektiğini bildirdi.

"AÇIK VE ADİL TİCARETE DARBE"

ABD, AB ve İngiltere'nin dünyada daima açık ve adil ticaret değerlerini teşvik eden yakın müttefikler olduğunu ifade eden May, "Bizim ve alüminyum sanayilerimiz İngiltere için büyük önem taşıyor ancak bunlar, ABD'nin ulusal güvenliğini destekleyen savunma projeleri dahil olmak üzere ABD sanayisine de katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

AB'den ABD'ye Bizi ek vergiden muaf tutun çağrısı

GEÇİCİ MUAFİYET BİTTİ!

ABD Başkanı , 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.

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İngiltere'den ABD'ye vergi tepkisi
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