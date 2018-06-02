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Pentagon Trump'ın yaptığı katliamları itiraf etti

Pentagon, ABD Başkanı ’ın düzenlediği larda 500’e yakın sivilin öldüğünü açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 23:20 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 06:30
Pentagon Trump'ın yaptığı katliamları itiraf etti

Amerika Birleşik Devletleri () Pentagon, ABD kongresine sunduğu raporda, 2017 yılında, ABD Başkanı 'ın yönetim süreci boyunca düzenlenen larda 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 169 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Sunulan rapora göre, meydana gelen can kayıpları ve yaralanma vakaları, ABD ordusunun ve 'de 'ı, 'da ve DEAŞ'ı ve 'de 'yi hedef alan operasyonlar sonucu yaşandı.

Hem hava hem de kara operasyonlarını kapsayan raporda, Savunma Bakanlığı ve 'de yaşanan sivil kayıplarına dair ellerinde güvenilir kaynakların bulunmadığını ifade etti. Raporda Trump yönetiminin ilk yılında, Afganistan, Suriye, Irak, Yemen ve Somali'ye düzenlenen hava saldırılarında artış olurken, Libya'ya düzenlenenlerde düşüş yaşandığına dikkat çekildi.

Rapora göre ABD 2017 yılında, Afganistan'a 4 bin 361 ve Irak ve Suriye'ye ise 39 bin 577 hava saldırısı düzenledi. Pentagon operasyonlarda hayatını kaybeden siviller hakkında ise , " ABD güçlerinin tüm çabalarına rağmen, yaşanan can kayıpları çok üzücü. Öte yandan bu operasyonların kaçınılmaz bir sonucu" ifadelerini kullandı.

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Pentagon Trump'ın yaptığı katliamları itiraf etti
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