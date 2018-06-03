Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Rus pilot, 30 yıl sonra Afganistan’da bulundu

Rus pilot, ’da bulundu

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018
Rus pilot, 30 yıl sonra Afganistan’da bulundu
Savaşı'na katılan ancak ülkesine dönmeyen 15 bin Rus askerinden birinin yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Paraşütçüler Birliği yetkilisi SSCB Kahramanı Tümgeneral Valeriy Vostrotin, 1980'li yıllarda Afganistan'da vurulan ve kendisinden haber alınamayan bir Sovyet pilotun hayatta olduğunu bildirdi. Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Vostrotin, Sovyetlerin Afganistan'dan çekilmesinden ortaya çıkan Rus askerin ülkesine dönmek istediğini söyledi. Adı açıklanmayan Rus askerin memleketine dönmesi için idari, diplomatik ve mali yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, "Pilotun ülkesine dönmesi için her türlü yardımı sunmaya hazırız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus pilot, 30 yıl sonra Afganistan’da bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN