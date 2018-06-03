Rus pilot, 30 yıl sonra Afganistan’da bulundu

Afganistan
Savaşı'na katılan ancak ülkesine dönmeyen 15 bin Rus askerinden birinin yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Rusya
Paraşütçüler Birliği yetkilisi SSCB Kahramanı Tümgeneral Valeriy Vostrotin, 1980'li yıllarda Afganistan'da vurulan ve kendisinden haber alınamayan bir Sovyet pilotun hayatta olduğunu bildirdi. Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Vostrotin, Sovyetlerin Afganistan'dan çekilmesinden 30 yıl sonra
ortaya çıkan Rus askerin ülkesine dönmek istediğini söyledi. Adı açıklanmayan Rus askerin memleketine dönmesi için idari, diplomatik ve mali yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, "Pilotun ülkesine dönmesi için her türlü yardımı sunmaya hazırız" dedi.