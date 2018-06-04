‘Çin, Sincan’ı polis devletine dönüştürdü’

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi
'nde halkın kişisel bilgi ve hareketlilikleri ile ibadetlerini kontrol altına almak için ciddi bütçe ayırdığı ve yüksek teknoloji sayesinde tam teşekküllü gözetimin sağlandığı uygulamaları nedeniyle bir "polis devletine" dönüştüğü iddia edildi. İngiliz menşeli The Economist dergisinin "totaliter Çin yönetiminin modern teknoloji araçlarını kullanarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayanların insan haklarını ciddi ölçüde ihlal ettiği" öne sürüldü. Haberde, merkezi yönetimin insanların hayatlarının her kademesini etkilediğine dikkat çekildi ve bu durum "ırkçı, umursamaz ve totaliter" olarak nitelendirildi.