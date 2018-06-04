Filipinler lideri Duterte, Güney Kore'nin başkenti Seul'de, yurtdışında çalışan Filipinli işçilerin katıldığı bir etkinlikte yine tartışma yaratan bir eyleme imza attı.

Kürsüde konuştuğu sırada kendisini dinleyen kadınlara seslen Duterte, 'Sırlar Sunağı: Filipinler Katolik Kilisesi'nde Seks, Siyaset ve Para' adlı kitabın kopyasını bir öpücük karşılığında hediye edeceğini söyledi.



Philippine Star'ın aktardığına göre Duterte "Bana bir öpücük vermek zorundasınız. Öpücüğe hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.



Ardından sahneye iki kadın çıktı. Sahneye çıkan kadınlardan biri Duterte'yi yanağından öperken diğeri Duterte'nin ısrarla dudaktan öpüşme teklifine maruz kaldı.



Oldukça heyecanlandığı görülen kadın ile Duterte dudaktan öpüşürken salondaki izleyicilerin coşkulu tezahüratları dikkat çekti.

Duterte'den bir skandal hareket daha! Sahneye çıkarıp dudaklarından öptü!





'BEKAR MISIN?'



Rappler adlı haber sitesinin aktardığına göre Filipinler lideri bu sırada kadına "Bekar mısın? Ondan ayrılmadın mı? Ama ona bunun sadece bir şaka olduğunu söyleyebilirsin değil mi?" dedi.



"MAÇO TAVIRLAR"



Filipinler kadın hakları örgütü Gabriela tarafından yapılan açıklamada, Duterte'nin davranışı, "kadın düşmanı bir devlet başkanının tiksindirici numaraları" olarak nitelendirildi. Örgüt, Duterte'yi yargısız infazlar, vergi reformları ve yolsuzluklar nedeniyle hızla düşen popülaritesini gizlemek amacıyla sürekli "maço" tavırlar sergilemekle eleştirdi.



Duterte'nin, Filipinli kadını toplum önünde öpmesine sosyal medyada da tepkiler geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Duterte'nin hareketini "istismar" olarak nitelerken, bazıları da devlet başkanının otoritesini kullanarak yoksul bir kızı zorla ikna etmek için kullandığını yazdı.



İKİ EŞİM OLDUĞU İÇİN MAAŞIM DAHA FAZLA OLMALI



Duterte daha önce de maaşının yetersiz olduğunu belirterek, "Çok yoruluyorum fakat buna karşın ne kadar kazandığımı biliyor musunuz? 200 (bin Filipinler pesosu, 3.860 ABD doları), iki karım var, bu nedenle bana soracak olursanız ideal maaşım 1 milyon 500 bin olmalı. Şaka yapmıyorum." açıklamasında bulunmuştu.