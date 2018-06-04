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Son dakika: patladı: 25 ölü

Guatemala'da 'nın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 25 kişi öldü, kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 08:20 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 08:29
Son dakika: Fuego Yanardağı patladı: 25 ölü

Guatemala'da 'nın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 25 kişi hayatını kaybetti, kişi yaralandı.

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Son dakika: Fuego Yanardağı patladı: 25 ölü
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