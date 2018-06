Merkel'i eleştiren ABD büyükelçisine Alman tepkisi

Alman hükümeti, ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'in, Almanya'yla ilgili sözlerine açıklık getirmesini bekliyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger

"RÖPORTAJI NOT ETTİK"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Grenell'in verdiği röportajı not ettiklerini belirterek "Öncelikle ABD tarafından, bu ifadelerin, söylendiği gibi kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi istedik. Büyükelçi Grenell'in daha sonra, söylediği sözlerin bazılarının algıladığı gibi anlaşılmasını istemediği yönündeki açıklamalarını da not ettik." diye konuştu.

ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell

"İZAHAT İSTEYECEĞİZ"

Yeni göreve gelen Büyükelçi Grenell'in çarşamba günü Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andreas Michaelis'e ilk ziyaretini yapacağını kaydeden Burger, "Bu da açıklamalarının nasıl anlaşılmasını istediğini izah etmesine imkan verecektir." dedi.

"ABD BÜYÜKELÇİSİ, DOĞRU YERDE DEĞİL"

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schaefer-Gümbel, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa vatandaşları, ne şekilde seçim yapacaklarını Trump'a kul köle olan birinden öğrenecek değiller. Demokratik tartışmalara bu şekilde karışan bir ABD büyükelçisi, doğru yerde değildir." ifadesini kullandı.

"SÖMÜRGECİ BİR SUBAY GİBİ"

SPD'nin eski genel başkanı ve milletvekili Martin Schulz da Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Büyükelçi Grenell'in tümüyle yanlış hareket ettiğini ve bu görev için uygun olmadığını savunarak "Grenell bir diplomat gibi değil, aşırı sağcı sömürgeci bir subay gibi davranıyor." şeklinde konuştu.

"Büyükelçiler, siyasi hareketlerin değil, kendi devletlerinin temsilcileridir." diyen Schulz, ABD Başkanı Donald Trump'ın böyle bir büyükelçi atamasının ise şaşırtıcı olmadığını kaydetti.

"ALMANYA'NIN ASKERİ GÜCÜ YOK"

ABD'nin aşırı sağcı internet haber sitesi Breitbart'a konuşan Grenell, Almanya'nın yürüttüğü diplomasinin arkasında "inanılır bir askeri tehdit" koyamadığını belirterek "Çalışan bir denizaltıları yok. Şu anda hazırlıklı bir orduya sahip değiller." demişti.

Almanya'yı bütçesinde savunma harcamalarına yeterince pay ayırmamakla da eleştiren Grenell, Trump'ın kendisine verdiği görevler arasında, Almanya'nın NATO üyesi olarak yaptığı savunma harcamalarını artırmasını sağlamanın yer aldığını söylemişti.

NATO’NUN VE ABD HÜKÜMETİNİN ÇAĞRISINA ALMANYA’DAN İTİRAZ

"NATO'YA TAAHHÜTLERİ VAR"

"Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi. NATO'ya taahhütleri var ve bu konuda ciddi olmaları gerekiyor." diyen Grenell, Almanya'nın taahhüdünü yerine getirmesini beklediklerini, bu konuda halen "ciddi bir plan" görmediklerini de kaydetmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in izlediği göçmen politikasını da eleştiren Büyükelçi Grenell, Merkel'in, göçmenler konusunda "düzgün bir şekilde uygulanan bir planı" olmamasının siyasi bedelini de ödediğini belirtmişti.