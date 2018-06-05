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'den 'de hava saldırısı

Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), 'nin kuzeydoğusunda terör örgütü Eş-Şebab'a karşı geçen cumartesi günü gerçekleştirdikleri hava saldırısında 27 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 07:41 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 07:42
ABD'den Somali'de hava saldırısı

AFRICOM'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Puntland vilayetine bağlı Bosaso kentinin 26 mil güneybatısında yer alan bölgede, Eş-Şebab örgütüne ait mevziye geçen cumartesi günü hava saldırısı düzenlendiğini bildirildi.

Saldırıda 27 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü duyurulan açıklamada, hükümeti ile koordineli düzenlenen operasyonda sivil kaybın yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca güçlerinin, Amerikan vatandaşlarını savunmak ve terör tehditlerini başarısızlığa uğratmak için Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ile iş birliği içinde elindeki bütün imkanları kullanmaya devam edeceği aktarıldı.

Bu operasyonun, ABD kuvvetlerinin, bu yıl içinde Eş-Şebab örgütünü hedef aldığı ve örgütte en fazla kaybın yaşandığı hava saldırısı olduğu ifade edildi.

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ABD'den Somali'de hava saldırısı
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