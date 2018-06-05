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'daki çocukların yarısı okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu () tarafından hazırlanan bir rapor, 'da okul çağındaki çocukların neredeyse yarısının savaş, gittikçe kötüleşen güvenlik durumu ve yoksulluk gibi gerekçelerle okula gidemediğini ortaya koydu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 07:58 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 07:58
Afganistan'daki çocukların yarısı okula gidemiyor

'in son yayımlanan raporuna göre, 2001'de ABD'nin askeri müdahalesiyle rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez, okula gidemeyen çocukların sayısında en büyük düşüşün yaşanması dikkati çekiyor.

'da 7-17 yaş grubunda 3,7 milyon çocuk, savaş ve yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor. Bunların yüzde 60'ını yani 2,7 milyonunu kızlar oluşturuyor. Bu da her üç den ikisinin eğitim göremediği anlamına geliyor.

Ayrıca rapor, savaştan en fazla etkilenen Kandahar, Helmend, Vardak, Paktika, Zabul ve Uruzgan bölgelerinde ise ise kız çocuklarının yüzde 85'inin okula gidemediği gerçeğini ortaya çıkardı.

Kız öğrenciler arasında okula katılım oranının düşük olmasının temel nedenlerinden biri olarak çocuk yaşta evlendirilmeleri gösteriliyor.

UNICEF Afganistan Temsilcisi Adele Khodr ise okula gidemeyen öğrencilerin silahlı çetelerce istismar edilme, zorla çalıştırılma ve silah altına alınma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

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Afganistan'daki çocukların yarısı okula gidemiyor
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