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73. dönem başkanlığına Espinosa seçildi

Maria Fernanda Espinosa, 73. dönem başkanı oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 19:08
BM Genel Kurulu 73. dönem başkanlığına Espinosa seçildi

Maria Fernanda Espinosa, 'de başlayacak 73. dönem Başkanlığına seçildi.

BM üyesi 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunun 73. dönem yönetimi için yapıldı.

BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, başkanlık için Ekvador Dışişleri Bakanı Espinosa ve Honduras'ın BM Mary Elizabeth Flores Flake yarıştı.

BM Genel Kurulunda yapılan seçimde 128 ülkenin desteğini alan Ekvador Dışişleri Bakanı Espinosa bu göreve getirildi. Honduras'ın BM Daimi Temsilcisi ise 62 oy aldı.

BM Genel Kurulu dönem başkanlığına seçilen 4. kadın olan Espinosa, 18 Eylül'de görevi devralacak ve 2019 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. BM'nin bütçesini de kontrol eden Genel Kurulda BM Güvenlik Konseyi kararları gibi yasal bağlayıcılığı olmasa da uluslararası toplumun genel olarak düşüncesini yansıtan kararlar da alınıyor.

Dünya liderleri, her yıl eylül ayı ortalarında BM Genel Merkezi'nin bulunduğu 'ta BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için bir araya gelerek küresel sorunlara diplomatik çözüm arama ve ülkelerinin politikalarını anlatma imkanı buluyor.

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BM Genel Kurulu 73. dönem başkanlığına Espinosa seçildi
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