Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu DPA'ya konuştu

Bakan Çavuşoğlu, Alman Haber Ajansına (DPA) röportaj verdi. Almanya'nın, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen makam sahibi kişilere, seçim mitingleri yapma yasağının kendileri için sorun olup olmayacağına yönelik soru üzerine, tam aksine bunun kendi seçmenlerini daha fazla motive edeceğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, Toplantı Yasası'na aykırıdır ancak Almanya seçim mitingi yapılmaması kararı aldı ve biz de buna saygı duyuyoruz ancak aynı zamanda terör örgütü PKK ve PKK yanlısı bir partinin yandaşlarının seçim mitingi yapabildiğini görüyoruz. Almanya'nın geçen yıl PKK'ya karşı aldığı önlemlerden her ne kadar memnuniyet duysak da Alman makamların bu konuda yapabilecekleri daha fazla şeyler olabilir ve olmalı gibi görünüyor."

YUT DIŞINDAKİ TÜRKLERİN ÇOĞU BİZİ DESTEKLİYOR

"Türkiye'de başkanlık sisteminin getirilmesi konusunda yapılan referandumda, Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 63'ünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerilerini desteklediğinin" hatırlatılması ve "gelecek seçimlerden nasıl bir sonuç beklediğinin" sorulması üzerine Çavuşoğlu, Almanya ve Avrupa çapında yaşayan Türklerden yine benzer bir destek beklediklerini, hatta bunun daha da fazla olabileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Yurt dışında ve Almanya'da da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu bizi destekliyor çünkü geçen 16 yıl içinde Türkiye'nin ne kadar değiştiğini gördüler." dedi. Almanya ile yaşanan krizin bitip bitmediği şeklindeki soruya karşılık, krizin tümüyle aşıldığını söyleyemeyeceğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bakın biz Almanya'yı eleştirmemiz gerektiği zaman bunu yaparız. Bu, Almanya'dan nefret ettiğimiz ya da Almanya'nın düşmanı olduğumuz anlamına gelmez. Bazen gerilimler fazla olabilir ancak bizim rolümüz bunları azaltmaktır. Geçen yıl büyük ilerlemeler sağladık. Sigmar Gabriel ile başladık ve Heiko Maas ile de aynı anlayışla devam edebileceğimize inanıyorum."

''SİYASİ NEDENLERLE CEZAEVİNDE OLAN YOK''

"Almanya Dışişleri Bakanlığının görüşleri doğrultusunda Türkiye'de 7 Alman vatandaşının siyasi nedenlerden dolayı cezaevinde olduğu" şeklinde yorum yapılması üzerine Çavuşoğlu, bunun hiçbir şekilde doğru olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Şunu tüm açıklığıyla söylemem lazım: Türkiye'de hiç kimse siyasi nedenlerden dolayı cezaevinde değildir ancak yasalarımız var ve suç işleyen hiç kimsenin dokunulmazlığı yoktur." diye konuştu. Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin durumunun sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'de hiçbir gazeteci, sadece gazetecilik yaptığı için gözaltına alınmış ya da tutuklanmış değildir." ifadesini kullandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün, Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda 178 ülke arasında 157'nci sırada göstermesinin adil olup olmadığı sorusuna Çavuşoğlu, bunun adil olmadığı karşılığını verdi.

Çavuşoğlu, "Zanlıları ve bu kişilerin işledikleri suçları hiç araştırmadılar. Bunlardan bazıları gerçekten de banka soydular. Bazıları da terör örgütü PKK'ya silah taşıdı. Ayrıca bazı ülkeler, sözde gazetecileri Türkiye'deki ajanları olarak kullandı. Yakalandıklarında baskı yapmak kolay: 'Türkiye gazetecileri tutukladı' diyorlar ancak aslında gizli servis için çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı kamuoyu yoklamalarına göre 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura gidileceği" şeklinde yorum üzerine Çavuşoğlu, buna inanmadığını ifade ederek, "İkinci tura kalacağımızı düşünmüyorum. Erdoğan'a destek gittikçe artıyor." dedi.

''SEÇİMLERDE EN AZ YÜZDE 55 OY ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM''

Seçimlerde ne kadar bir oy oranı bekledikleri sorusunu da Çavuşoğlu, "En az yüzde 55 alacağımızı düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

Çavuşoğlu, AK Parti'nin meclisteki çoğunluğunu koruyacağına inanıp inanmadığı sorusuna karşılık, buna da inandığını belirterek, "Yaklaşık olarak 2015 kasım ayındaki meclis seçimlerinde olduğu kadar bir desteğimiz var." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi durumunda ne yapacağı" sorusu üzerine Çavuşoğlu, Erdoğan'ın, sadece Türk halkının kendi geleceğine karar verebileceğine inandığını dile getirerek, "Eğer Türk halkı onu, Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmesi konusunda desteklerse, o zaman bunu yapacaktır. Eğer Türk halkı onu desteklemezse, demokrasi olduğu için Cumhurbaşkanı olamayacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, seçilememesi durumunda da siyasi bir rol oynayıp oynamayacağı sorusu üzerine, bunu şimdiden bilemeyeceğini kaydederek, "Seçimi kazanacağından şüphe duymuyorum ancak demokrasi var, sonuçta halk buna karar verecek ve geçmişte de yaptığımız gibi biz buna saygı duyacağız." diye konuştu.

Türkiye'deki OHAL ortamında özgür ve adil seçimlerin yapılıp yapılamayacağı sorusuna karşılık Çavuşoğlu, bunun, seçim mücadelesini olumsuz yönde etkilemeyeceğini belirterek, "OHAL, her gün izlediğiniz parti mitinglerinin sayısını kısıtlamayacaktır. Bu, özgür ve adil bir seçim olacaktır." ifadesini kullandı.

''TARAFLARIN ÇIKARINA OLACAK HER ŞEYİN NORMALLEŞTİRİLMESİNİ BEKİYORUZ"

Almanya'da yeni oluşturulan koalisyon hükümetinin Türkiye'ye yönelik hemen hemen hiçbir silah ihracatını onaylamamasına yönelik soruya üzerine Çavuşoğlu, NATO müttefiklerinin bu tür kısıtlamaları yapmamaları gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bunun için hiçbir neden yok. Afrin harekatı sırasında özellikle PKK'yı destekleyen partilerin politikacılarının, örneğin Sol Parti, Yeşiller Partisi ve hatta bazı Sosyal Demokrat Partili milletvekillerinin de Federal Mecliste olay çıkarttıklarını gördük. Belki de o yüzden bu çekimser tavır ortaya çıkmıştır ancak biz Sigmar Gabriel ile ilişkilerimizdeki tüm kısıtlama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasını kararlaştırdık."