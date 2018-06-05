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patladı. Çok sayıda kişi, yanarak can verdi

'daki 'ndaki lar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi. Ayrıca Guatemala'da 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 03:16
Fuego Yanardağı patladı. Çok sayıda kişi, yanarak can verdi

Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yanardağdaki larda en az 62 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki kaya, duman ve kül püskürtmeye devam ediyor.

Yanardağdan püsküren lavların El Rodeo köyündeki evleri yok ettiği, pek çok insanın yandığı bildirildi. Çok sayıda yaralı tedavi altına alınırken, yaklaşık 3 bin 200 kişi güvenli bölgelere gönderildi.

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini kaydetti.

DEPREM MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, in merkez üssünü başkent Guatemala'nın 105 kilometre güneybatısı olarak açıkladı. İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Guatemala'da bugün Fuego Yanardağı'nda patlama meydana gelmiş, en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürmeye devam ediyor.

Motagua fay hattı üzerinde yer alan, 15 milyon nüfuslu Guatemala'da 1976'da yaşanan 7,5 büyüklüğündeki depremde 25 bin kişi yaşamını yitirmişti. Kasım 2012'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem ise 74 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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Fuego Yanardağı patladı. Çok sayıda kişi, yanarak can verdi
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