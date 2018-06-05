Son dakika:Hollanda'da göçmen karşıtı örgüte skandal izin!

Hollanda'daki diğer büyükşehirler, aşırı sağcı Pegida'nın iftar saatinde cami önlerinde domuz çevirme girişimlerine izin vermemişlerdi. Ancak ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'ın Fas kökenli Belediye Başkanı Ahmed Abutalib, Pegida'nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığı görüşünde. Abutalib, Türk ve Fas kökenli politikacıların ağırlıkta olduğu DENK Partisi'nin, gösterinin yasaklanmasını talebini reddetti. Müslüman bir aileden gelen Abutalib, gösteri yapmanın temel bir yasal hak olduğunu vurguladı, Pegida'nın de bu kapsamda gösteri düzenleyebileceğini belirtti.

PERŞEMBE AKŞAMI GERÇEKLEŞECEK!

Rotterdam Belediyesi, DENK'in, gösteri sırasında caminin güvenliğinin sağlanması talebine de, "göstericilerin güvenliğini içermeyen tek taraflı bir talep olduğu gerekçesiyle" olumsuz yanıt verdi. Pegida üyeleri, Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam'ın güneyinde yer alan Laleli Camii önünde, Perşembe akşamı bir araya gelecek. Aşırı sağcı grup, iftar vakti mangal partisi düzenleyecek ve domuz çevirecek.

TÜRK VE MÜSLÜMAN ÖRGÜTLER 'KARŞILIK' VERECEK

Rotteram'daki Türk ve Müslüman örgütleri de aynı saatlerde cami çevresinde çiçek bırakma eylemi yapacak. "Hand in Hand (El ele) 010" adlı oluşumun öncülüğünde bir araya gelecek olan Pegida karşıtları, "nefretin kokusuna karşı çiçeklerden bir sevgi duvarı" oluşturacaklarını açıkladı. Pegida karşıtları, Laleli Camii'nin önündeki kaldırıma da tebeşirle ırkçılık karşıtı metinler yazacak. Hand in Hand 010 adlı oluşumdan yapılan açıklamada, Pegida'nın eylemi, "Müslüman topluma yönelik bir hakaret ve kışkırtma" olarak değerlendirildi.

Pegida, Ramazan ayı boyunca Utrecht, Arnhem, Gouda, Lahey ve Rotterdam'daki camilerin önünde mangal partisi be domuz çevirme yapma kararı almıştı. Ancak Utrecht, Arnhem ve Gouda belediyeleri bu eyleme izin vermemişlerdi.