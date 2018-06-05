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Husilerden 'a saldırısı

'de 'a yönelik saldırısı gerçekleşti.Son dakika: Suudi Arabistan resmi haber ajansında yer alan habere göre,Yemen'de tarafından desteklenen Husilerin Suudi Arabistan topraklarına balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 10:43
Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

'den 'ın Yenbu kentine fırlatılan nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, tarafından desteklenen Husilerin, Suudi Arabistan toprakları yönünde balistik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

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Maliki, füzenin Yenbu kentinin iskan bölgelerini hedef aldığını ancak hava savunma sistemlerince karşılık verilerek imha edildiğini söyledi. Maliki, füzenin etkisiz hale getirilmesi sırasında herhangi bir yaralanma olmadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Sana'da olduğu süre zarfında Suudi Arabistan'a ikinci kez balistik füze fırlatılmasına dikkati çeken Maliki, Husilerin çabalarını hiçe saydığını kaydetti. Griffiths, Yemen krizinin sonlandırılması amacıyla görüşmeler yapmak üzere cumartesi günü başkent Sana'ya gitmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'te başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonu kapsamında meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
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