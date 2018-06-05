Starbucks CEO'su Schultz 36 yıl sonra görevi bırakıyor: ABD başkanlığına aday olabilir

Starbucks 'ı küresel bir marka haline getiren şirketin yönetim kurulu başkanı Schultz 36 yıl sonra bu görevi bırakıyor. Schultz NYT'ye verdiği mülakatta gelecekte 'kamu hizmetinde' bulunabileceğini söyledi.

Geçen sene şirketin CEO'su olarak emekli olan Schultz 26 Haziran'da bu görevi bir başkasına devredecek. Ancak bu tarihten sonra onursal başkan unvanına sahip olacak.

'HAYIRSEVERLİKTEN KAMU HİZMETİNE KADAR ÇOK SAYIDA SEÇENEĞİ DÜŞÜNÜYOR OLACAĞIM'

Son ABD seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump karşısında Demokratlar'ın adayı Hillary Cllinton'a destek veren 64 yaşındaki Schultz'un hamlesi, siyasete atılıp atılmayacağı ile ilgili soru işaretleri yarattı.

Schultz çalışanlarına yönelik mektubunda "Kendim için hayırseverlikten kamu hizmetine kadar çok sayıda seçeneği düşünüyor olacağım. Ancak geleceğin ne getireceğini bilmekten çok uzağım" ifadelerine yer verdi.

'BİR SÜREDİR ÜLKEMİZ İÇİN DERİNDEN ENDİŞELİYİM'

Sputnik'in haberine göre; Schultz'un 2020 seçimlerinde ABD Başkanlığı'na aday olma ihtimali ABD kamuoyunda yıllardır konuşulan bir ihtimaldi.

NYT'ye verdiği mülakatta bu yöndeki soruya doğrudan yanıt vermese de ünlü iş adamı "Bir süredir ülkemiz için, dünyadaki saygınlığımız ve içeride büyüyen ayrılık konusunda, derinden endişeliyim" ifadelerini kullandı.

Schultz " Bir sonraki aşamada yapmak istediğim şeylerden biri, (toplumdan aldıklarımı)geri verebileceğim bir rol olup olmadığını anlamak. Bunun ne anlama geldiğinden henüz emin değilim. Ülkemizin hizmetinde olmak istiyorum ama bu, bunu başarmak için ABD Başkanlığı'na aday olmam gerektiği anlamına gelmiyor" dedi.

SCHULTZ KİMDİR?

1982 yılında Starbucks şirketinde operasyon ve pazarlama direktörü olarak çalışmaya başlayan Schultz 1985'ten beri şirketin yönetim kurulunu yönetiyordu.

Schultz'un döneminde Starbucks sahip olduğu mağaza sayısını 11'den 77 ülkede 28.000 mağazaya yükseltti. Şirketin hisse senedi fiyatları ise yüzde 21.000 oranında arttı.

Starbucks çalışanlarına sağlık sigortası sunan ilk ABD'li zincir şirketlerden biriydi. Şirket ayrıca göç ve ırkçılık gibi tartışmalı konularda hoşgörülü tavır almasıyla tanınıyordu.

Bir süre önce Starbucks'ın Philadelphia eyaletindeki bir şubede hiçbir şey satın almadan bekledikleri için çalışanların polis çağırmasıyla iki siyah ABD'li gözaltına alınmış, bunun üzerine şirket geçen hafta çalışanlara önyargı farkındalığı eğitimi verilmesi için bir dizi şubeyi birkaç saatliğine kapatmıştı.