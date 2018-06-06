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Trump, 'ın af istediği hükümlünün cezasını hafifletti

Başkanı Trump, ülkesinde magazin yıldızı olarak tanınan Kim 'ın affetmesini istediği hükümlünün cezasını hafifletti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 21:45
Trump, Kardashian'ın af istediği hükümlünün cezasını hafifletti

Başkanı , ülkesinde magazin yıldızı olarak tanınan Kim 'ın affetmesini istediği hükümlünün cezasını hafifletti.

'dan adlarının açıklanmasını istemeyen iki yetkili, Trump'ın 20 yılı aşkın süredir cezaevinde olan 63 yaşındaki 'ın cezasını hafiflettiğini açıkladı.

Alice Marie Johnson, uyuşturucu satıcıları arasındaki mesajları iletmekten 1996'da şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Kim Kardashian, Johnson'ın affedilme olasılığını görüşmek üzere geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti.

Destekçileri ve ailesi, Johnson'ın birçok programda aktif, örnek bir mahkum olduğunu belirtiyordu.

Trump'ın damadı Jared Kushner'in de Kardashian ile Johnson konusunda aylardır görüşme yaptığı ifade ediliyordu.

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Trump, Kardashian'ın af istediği hükümlünün cezasını hafifletti
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