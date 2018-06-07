Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD'den Afganistan açıklaması

ABD'den açıklaması

ABD , ramazan dolayısıyla Devlet Başkanı Gani'nin, örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ilan edilmesi talebini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 20:12
ABD'den Afganistan açıklaması

ABD , ramazan dolayısıyla Devlet Başkanı 'nin, örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ilan edilmesi talebini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlık Gani'nin, güvenlik güçlerinden, 'nı da kapsayacak şekilde Taliban'a karşı operasyonlarını durdurmasını istemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Gani'nin Afgan halkının Ramazan Bayramı'nı korkusuz bir şekilde kutlaması için, Afganistan hükümeti ve Taliban arasında geçici ateşkes teklifinde bulunmasını, memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Gani'nin teklif ettiği geçici ateşkes sayesinde, çatışmaların tamamen sona ermesi adına çözüm arayışlarında bulunabileceğini belirtilen Afganistan Ulema Konseyi'nin de Taliban'a, şiddet olaylarına son vermesi yönünde çağrı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gani'nin teklifine binaen bölgedeki güçleri ve ABD birliklerinin de çağrıya uyacağı belirtildi.

Gani teklifinde, ateşkesin 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ermesini önermişti.

Ayrıca Gani, Taliban dışındaki , Hakkani ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den Afganistan açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN