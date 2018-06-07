Doluya yakalanan uçak enkaza döndü

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Havayolları'na ait yolcu uçağı, 10 bin metre yükseklikte dolu fırtınasına girince ciddi hasar aldı. 130 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçağın ön camında ve burun kısmında büyük hasar meydana geldi. San Antonio şehrinden Phoenix'e uçmakta olan Airbus A319 tipi uçağın pilotları, görüş mesafesi kısıtlı olmasına rağmen büyük hüner göstererek Teksas'taki El Paso Havaalanı'na acil iniş yapmayı başardı. Olayda kimse yaralanmadı ancak yolcular, hayatlarının en korku ve heyecan dolu anlarını yaşadı. Bir yolcu "Hayatımın en korkunç yolculuğunu yaşadım" dedi.