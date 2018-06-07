Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsveç'te kamyonlu saldırgana ömür boyu hapis

'te kamyonlu saldırgana ömür boyu hapis

'te düzenlediği kamyonlu terör saldırısı ile 5 kişiyi öldüren ve 14 kişiyi yaralayan Özbek asıllı Rakhmat Akilov'a ömür boyu hapis cezası verildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 17:40
İsveç'te kamyonlu saldırgana ömür boyu hapis

Stockholm Bölge Mahkemesi, kamyonlu terör eylemi yapmaktan suçlu bulunan 40 yaşındaki Özbek asıllı Rakhmat Akilov'a ömür boyu hapis cezası verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Akilov'un, ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara 14 milyon kron (yaklaşık 7 milyon 226 bina lira) tazminat ödemesine karar verildiği belirtildi.

Akilov'un, mahkemede saldırıyı terör örgütü 'e sempati duyduğu için yaptığını ve en az 50 kişiyi öldürmeyi hedef aldığını itiraf ettiği belirtildi.

devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülkede ömür boyu hapis cezası alan mahkumlar en fazla 18 yıl hapis yatarken, iyi halden dolayı bu ceza 12 yıla kadar inebiliyor.

İsveç vatandaşlığı bulunmayan Rahkmat Akilov, cezasını çektikten sonra sınırdışı edilecek.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Drottning Caddesi'nde 7 Nisan 2017'deki terör saldırısı sonrası 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 kişi yaralanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç'te kamyonlu saldırgana ömür boyu hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN