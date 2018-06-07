Tuhaf bir S-400 teklifi

Türkiye'nın
Rusya'dan S-400
alımıyla ilgili olarak ABD'den ilginç teklif geldi. İki ülke arasındaki mutabakat metninin görüşüldüğü toplantılarda ABD'lilerin, "Rusya'dan S-400'leri almak zorundaysanız alın ama bunları kullanmadan depoya kaldırın" önerisinde bulundukları öğrenildi. Bu öneriyi reddeden Türkiye, ABD'yi rahatlatmak için farklı bir yöntem uyguladı. Diplomatik kaynaklar, "S- 400'ler 9 ay içinde Türkiye'ye verilebilirdi ancak sistemleri Türk topraklarında konuşlanacak Rus askerler kullanacaktı. Ankara
, ABD'yi rahatlatmak adına sistemin tümüyle Türk askerinin kontrol edeceği şekilde 19 ay sonra alınmasını tercih etti" bilgisini paylaştı. ABD: İLİŞKİLERİ İSTİKRARA KAVUŞTURMAK İÇİN KARARLIYIZ
ABD
Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ile ilişkileri istikrara kavuşturmak için kararlı olduklarını söylerken, Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmanın yeterli olduğunu söyledi. Washington merkezli düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'da konuşan yapan Mitchell, "Türkiye ile ilişkilerde yaşanabilecek daimi bir kopuş ABD ulusal güvenliğine birkaç nesillik zarar verebilir" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye de katılan Mitchell, Türkiye'ye verdikleri değer için ayrıca "Uzun vadede bölgede İran'ı dengeleyecek ağırlığa sahip tek ülke Türkiye" dedi. TÜRKİYE İÇİN DİPLOMATİK KAZANIM
UZMANLAR, ABD ile mutabakat sağlanan "Menbiç yol haritasının" Türkiye'nin diplomatik bir kazanımı olduğu konusunda hemfikir. Konuyu değerlendiren Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, "ABD, Türkiye'nin YPG/PKK konusundaki kaygılarını anlamış gözüküyor" dedi. Emekli Büyükelçi
Dr. Oğuz Çelikkol
ise "Bunu, Türk-Amerikan ilişkileri bakımından da ileriye bakıldığında olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek lazım" şeklinde konuştu. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar da mutabakatı "ABD, Suriye politikasında Türkiye ile ortak hareket etmek için ortak noktalar bulmak zorunda" sözleriyle değerlendirdi.