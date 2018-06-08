Fuego’da ölenlerin sayısı 99’a yükseldi

Guatemala'daki Fuego Yanardağı
'nda meydana gelen patlama
lar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi. 150'den fazla kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının meydana gelen yeni patlamalar nedeniyle aksadığı, kayıp olan kişilerin hayatta kalma şanslarının çok az olduğu kaydedildi. Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti. Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü tahmin ediliyor. Yanardağdaki patlamalardan toplam 1.7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor. AA