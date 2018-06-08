Mars’ta heyecanlandıran keşif

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA
, Mars
'ta yaşam için gerekli olan yapıtaşlarına sahip 3 milyar yaşındaki organik molekül
ler içeren bir kayanın keşfedildiğini duyurdu. Organik moleküller, sığ bir su birikintisi bulunduğuna inanılan Gale Krateri'nde bulundu. Açıklamaya göre Mars atmosferinde en basit organik molekül olarak kabul edilen metan gazına da rastlandı. NASA bilim insanlarının, Ağustos 2012'den beri aktif olan keşif aracı Curiosity'den elde ettikleri çarpıcı bulguları paylaştıkları Mars açıklaması dünyada heyecan yarattı. Bilim insanları, yeni bulgularının Mars'taki antik bir yaşamın kanıtı olarak değerlendirilebileceğini ancak durumun Kızıl Gezegen
'de bir zamanlar hayat olduğundan mı yoksa daha sıradan bir jeolojik süreçten mi kaynaklandığını henüz açıklayamadıklarını söyledi. Organik moleküllerin tek başına dünya dışı bir yaşamın göstergesi olamayacağını, bunların hayat olmadan da var olabileceğini ihtimalini hatırlatan bilim insanları, "Mars'ta bulunan organik maddeler, eski yaşamı detaylandıran bir kanıt, hayat için bir besin kaynağı ya da yaşam yerine var olan başka bir şey olarak değerlendirilebilir" dedi. Araştırmacılar, bu keşiflerin astrobiyolojide çığır açtığını belirtirken NASA Genel Merkezi'ndeki Bilim Misyonu Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, "Bu yeni bulgularla Mars, yaşam kanıtlarını aramaya devam etmemizi söylüyor. Devamlı ve planlı görevlerimizin Kızıl Gezegen'deki daha nefes kesici keşiflerin kilidini açacağından eminim" dedi.