Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Mars’ta heyecanlandıran keşif

’ta heyecanlandıran keşif

’ta, 3 milyar yaşındaki bir kayanın içinde yaşam belirtisi sayılabilecek ler bulundu

Giriş Tarihi: 8.6.2018
Mars’ta heyecanlandıran keşif
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi , 'ta yaşam için gerekli olan yapıtaşlarına sahip 3 milyar yaşındaki ler içeren bir kayanın keşfedildiğini duyurdu. Organik moleküller, sığ bir su birikintisi bulunduğuna inanılan Gale Krateri'nde bulundu. Açıklamaya göre Mars atmosferinde en basit organik molekül olarak kabul edilen metan gazına da rastlandı. NASA bilim insanlarının, Ağustos 2012'den beri aktif olan keşif aracı Curiosity'den elde ettikleri çarpıcı bulguları paylaştıkları Mars açıklaması dünyada heyecan yarattı. Bilim insanları, yeni bulgularının Mars'taki antik bir yaşamın kanıtı olarak değerlendirilebileceğini ancak durumun 'de bir zamanlar hayat olduğundan mı yoksa daha sıradan bir jeolojik süreçten mi kaynaklandığını henüz açıklayamadıklarını söyledi. Organik moleküllerin tek başına dünya dışı bir yaşamın göstergesi olamayacağını, bunların hayat olmadan da var olabileceğini ihtimalini hatırlatan bilim insanları, "Mars'ta bulunan organik maddeler, eski yaşamı detaylandıran bir kanıt, hayat için bir besin kaynağı ya da yaşam yerine var olan başka bir şey olarak değerlendirilebilir" dedi. Araştırmacılar, bu keşiflerin astrobiyolojide çığır açtığını belirtirken NASA Genel Merkezi'ndeki Bilim Misyonu Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, "Bu yeni bulgularla Mars, yaşam kanıtlarını aramaya devam etmemizi söylüyor. Devamlı ve planlı görevlerimizin Kızıl Gezegen'deki daha nefes kesici keşiflerin kilidini açacağından eminim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mars’ta heyecanlandıran keşif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN