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Son dakika! ABD'den çok kritik açıklaması

'deki toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 'Terör örgütü yenildi diye ABD güçlerinin derhal 'den çekilmeyecek' dedi.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 17:31
Son dakika! ABD'den çok kritik Suriye açıklaması

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, toplantısında konuşan basın toplantısında '''İyi, madem gittiler, o zaman hadi biz de çekilelim' diye düşünecek değiliz'' diye konuşan şefi, şöyle devam etti:

'Yapmanız gereken yerel yönetim meclislerini desteklemek, yerel güvenliği destekleyeceksiniz ki siz çekildiğinizde onlar () hemen geri dönmesin.''

ABD Başkanı , nisanda 'den hızla çekileceğini söylediğinden beri kendi icraatlarının da etkili olduğu gelişmeler sonucunda kısa vadede çekilmeme noktasına geldi. Trump, son açıklamalarında, 'güçlü ve kalıcı iz bırakana dek ABD güçlerinin Suriye'de kalacağından' söz etti.

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Son dakika! ABD'den çok kritik Suriye açıklaması
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