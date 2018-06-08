Yemen’de göçmen gemisi battı: 40 ölü

Yemen
açıklarında Afrikalı göçmen
leri taşıyan bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü. Uluslararası Göç Örgütünün (IOM
), sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, "Afrika Boynuzu" bölgesinden (Etiyopya, Cibuti, Somali
ve Eritre) gelen yaklaşık 100 göçmenin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle Yemen açıklarında battı. İlk belirlemelere göre, 40 kişinin boğulduğu belirtilen açıklamada, 16 kişinin kayıp olduğu ifade edildi. Ölü sayısının artabileceği belirtilen açıklamada, kurtarılan 39 kişiye su ve yiyecek verilmesinin yanı sıra tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı aktarıldı. IOM'nin açıklamasında, teknenin battığı yere ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Afrikalı göçmenlerin, Suudi Arabistan
başta olmak üzere Körfez ülkelerine geçme hayaliyle Yemen'e gelmeye çalıştığı ifade ediliyor.. AA