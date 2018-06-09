Camilerı kapattılar

Avusturya
'da aşırı sağcı
hükümet popülist faşist kararlarına bir yenisini daha ekledi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Siyasal İslam'la mücadele" adı altında ülkesinde faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi yönünde karar aldıklarını duyurdu. Başbakan Kurz, aşırı sağcı parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Gernot Blümel ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile düzenlediği basın toplantısında, bu kararın alınacak önlemlerin "sadece başlangıcı" olduğunu söyledi. Kültür Dairesinin bağlı olduğu AB Bakanı Blümel ise faaliyetleri sonlandırılma kararı alınan camilerden 6'sının selefi dünya görüşüne sahip Arap Kültür Derneğine ait olduğunu, bu camilerde aşırıcı düşüncelerin yayıldığını ileri sürerek, kapatma kararı aldıklarını kaydetti. OTURUM İZİNLERİ İPTAL
Blümel ayrıca Türklere ait bir caminin Türk milliyetçiliğini yaydığı, caminin ülkede Müslümanları resmen temsil eden Avusturya İslam Cemaatinden izinsiz olarak faaliyet göstermesi nedeniyle kapatıldığını savundu. İçişleri Bakanı Herber Kickl de 2015'te çıkartılan İslam Yasası kapsamında yurt dışından maaş alan imamların oturum izinlerinin iptal edileceğini, oturum vizesini uzatmak için başvuruda bulunmuş kişilerin başvurularının reddedileceğini söyledi. Kickl, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği bünyesinde görevli 60 imamın yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi için sürecin başlatıldığını aktardı. Oturum izinlerini uzatma başvurusunda bulunmuş 11 imamın 2'sinin vizelerinin iptal edildiği, 9 imama ilişkin sürecin sürdüğü kaydedildi. İTALYA'DAN FAŞİST KARARA DESTEK
AVUSTURYA'DAKI
faşist karara İtalya'nın yeni hükümetinden de destek geldi. İtalya'da geçen hafta kurulan ve hafta başında da parlamentodan güvenoyu alarak resmen göreve başlayan popülist hükümetin aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bu konuda Avusturya yönetimi ile bir ortak eylem planını görüşmek istediğini söyledi. EN GÜÇLÜ PANZEHİR DAYANIŞMADIR
AB
Bakanı ve Başmüzake-reci Ömer Çelik
, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararını sert şekilde eleştirdi. Çelik, "Avrupalılar, İslam düşmanlığı yapanların esas amacının Avrupa değerlerini yok etmek olduğunu ve Avrupa toplumlarını ırkçılık zehiriyle zehirlemek olduğunu fark etmeliler. Irkçılık zehrine karşı en güçlü panzehir demokratik dayanışmadır" ifadesini kullandı. DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ ÖLDÜRÜLDÜ
BAŞBAKAN
Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avusturya'nın cami kapatma
kararına ilişkin, "Avusturya'nın, Avrupa'nın değerlerini reddetmesinin somut göstergesidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni çiğnediğini gösteren somut bir adımdır. Bunu Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Avrupa'da din ve vicdan hürriyetinin öldürüldüğü anlamına gelir" dedi. 'İSLAM KARŞITI VE AYRIMCI POPÜLİST DALGANIN SONUÇLARI' CUMHURBAŞKANLIĞI
Sözcüsü İbrahim Kalın
, karar hakkında "Avusturya'nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir. Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir" diyerek tepki gösterdi. 'IRKÇILIĞIN GÖSTERGESİ'
DIŞİŞLERİ
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avusturya hükümetinin cami kapatma kararına şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu karar, bazı ülkelerin, siyasetçilerin ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında nereye geldiğinin göstergesidir. İslam düşmanı siyasetçiler, yarın Avrupa'yı başka uçurumlara götürecektir. Böyle siyasetçilerin elinde Avrupa oyuncak oldu." Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl ile de telefonda görüşerek Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirdi.