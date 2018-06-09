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’nın göz bebeği uyandı

’dan 6 milyar kilometre uzaklıkta olan , 165 günlük uykusundan uyandı. 2006’ya kadar Plüton’dan fotoğraflar gönderen aracı, ’nin dışına çıkacak

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018
NASA’nın göz bebeği uyandı
Güneş'in çevresini 248 yılda bir kez dönen Plüton'a yakın uçuş gerçekleştirip, 2006'ya kadar 'nin 9'uncu gezegeni olarak değerlendirilen cüce gazegenden yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ulaştırmayı başaran (Yeni Ufuklar) bir sonraki görevi için uykusundan uyandı. Amerikan Havacılık ve Dairesi , Güneş Sistemi'nin en dış halkalarında yer alan 2014 adlı cisme 3 bin kilometre mesafeye kadar yaklaşacak olan New Horizons'un, 165 günlük uykusunun sona erdiğini duyurdu. Uzun yolculuğunda enerji tasarrufu sağlamak için uyku modunda tutulan New Horizons'un, 'dan gönderilen sinyallerle kontrol edileceği öğrenildi. Tamamen ve sorunsuz çalışır durumdaki New Horizons'un Dünya'dan yaklaşık 6 milyar kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi. NASA'nın uzay aracına gönderdiği bir sinyalin ışık hızında hareket ederek New Horizons'a 6 saatte ulaştığı, uzay aracının gönderdiği sinyallerin de yine 6 saatlik bir yolculuğun ardından dünyaya ulaşabildiği kaydedildi. Önümüzdeki 6 ay boyunca sürekli uyanık tutulması planlanan New Horizons'ın inceleyeceği cisim Kuiper Kuşağı'nda bulunduğu, Güneş'ten uzaklığı ve soğukluğu dolayısıyla şimdiye dek insanoğlu tarafından incelenmiş en bozulmamış cisim olarak anılıyor.

EN BOZULMAMIŞ CİSME ZİYARET
Ultima Thule adıyla da anılan uzay cisminin 21 ila 40 kilometre arasında bir genişliğe sahip olduğunu berilten New Horizons görevi yetkilisi Alan Stern,"Güneş'ten bu kadar uzak ve soğuk bir yerde dört milyar yıldan daha uzun bir zamandır bulunduğunu da düşünürsek, 2014 MU69 bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olabilir" açıklamasında bulundu. Şimdiye kadarki en başarılı uzay misyonlarından biri olarak dikkat çeken New Horizons'un bu görevi de tamamlayıp Güneş Sistemi'nin dışına çıkacağı kaydedildi.
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NASA’nın göz bebeği uyandı
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