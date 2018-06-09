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Trump: 'yi affedebilirim!

Başkanı ne katılmak üzere 'ya gitmeden önce çıkışında açıklamada bulundu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Vietnam Savaşı'nda amerikan ordusuna katılmayı reddettiği gerekçesi ile 5 yıl hapis cezası alan ve 2 yıl önce hayatını kaybedeb efsane boksör 'yi affedebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 11:58
Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim!

, son günlerde başkanlık yetkisini kullanarak bazı isimleri affettiğini, Başkanı olarak bu hak ve yetkisini kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Trump, 2016 yılında hayatını kaybeden efsanevi boksör 'nin 1967'de askere gitmeyi reddettiği zaman aldığı cezayı da affetmeyi düşündüğünü kaydederek, "Muhammed Ali hakkında düşünüyorum; onun ve başkalarının affedilmesi noktasında çok ciddi şekilde düşünüyorum. Af yetkisinin olması bir başkan için iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı.

ABD ORDUSUNA KATILMAYI REDDETTİĞİ İÇİN...

Trump önünde 3 bin kişilik bir isim listesinin olduğunu ve ilerleyen günlerde yeni isimleri affedeceğini ifade etti.Muhammed Ali, 1967 yılında Vietnam'da devam eden savaşa çağırıldığı süreçte Amerikan ordusuna katılmayı reddettiği için 5 yıl hapis cezası almış, uzun süren hukuk mücadelesi sonunda 1971 yılında ABD Yüksek Mahkemesi söz konusu kararı bozmuştu.

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Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim!
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