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ve G7’de "çevre anlaşmasını" imzalamadı

ve , okyanuslardaki plastiğin azaltılmasına yönelik anlaşmayı imzalamayı reddetti. , ABD, ingiltere, , ,Japonya ve 'dan oluşan dünyanın en büyük yedi ekonomisine sahip ülke liderlerinin Kanada'da bir araya geldiği zirvede çevre anlaşması Japonya ve ABD tarafında imzalanmadı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 16:18
ABD ve Japonya G7’de çevre anlaşmasını imzalamadı

ve , dünyanın en büyük ekonomilerinin bir araya geldiği okyanuslardaki plastiğin azaltılmasını hedefleyen anlaşmayı imzalamayı reddetti.

PLASTİK ATIK SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

, ABD, , , , Japonya ve olmak üzere dünyanın en büyük yedi ekonomisinin bir araya geldiği ve Kanada'nın La Malbaie kentinde düzenlenen G7 zirvesinde, dünya genelindeki plastik atık sorununa da dikkat çekildi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau konuyla ilgili Cumartesi günü gazetecilere şöyle konuştu: "Bu anlaşma yalnızca çevre için değil, aynı zamanda plastik kullanımının yol açtığı maliyeti azaltma açısından şirketlerin de işine yarayacak."
Trudeau, Kanada'nın okyanuslardaki plastiği azaltma çalışmaları için 100 milyon dolar yatırımda bulunacağını belirtirken, diğer ülkelerin aksine ABD ve Japonya anlaşmayı imzalamayı reddetti.

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ABD ve Japonya G7’de "çevre anlaşmasını" imzalamadı
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