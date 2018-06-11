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'ye karşı 'nda dava açtı

, yönetimine yönelik ablukaya ilişkin yasa dışı uygulamaları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri () aleyhine 'nda () dava açtı. Doha yönetimi, Bahreyn'i de iki kez ihlali yaptığı gerekçesiyle 'ye şikayet etmişti. Buna karşın BAE de Katar'ın şu ana kadar 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 18:06
Katar BAE'ye karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hâtır, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'a yönelik ablukayla alakalı yasa dışı uygulamaları ve ihlalleri nedeniyle aleyhine 'de dava açtıklarını belirtti.

Hâtır, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi. BAE'den ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

, BAE, Bahreyn ve yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017, 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart tarihlerinde nı ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere () başvuruda bulunmuştu. yönetimi, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti.

Buna karşın BAE de Katar'ın şu ana kadar 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

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Katar BAE'ye karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı
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