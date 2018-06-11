'Kim 2. tur için Trump'ı Pyongyang'a davet etti'

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Pyongyang'a yapılan davet Kim'in en üst düzey yardımcısı Kim Yong Chol'ünABD Başkanı Trump'a verdiği mektubun içinde yer aldı.

'TRUMP VE KİM 2. TUR GÖRÜŞMELER İÇİN TEMMUZDA PYONGYANG'DA BİR ARAYA GELEBİLİR'

Buna göre iki lider 2. tur görüşmeler için temmuzda Pyongyang'da bir araya gelebilir.

Gazeteye konuşan kaynak Pyongyang görüşmesinin somutlaşması halinde tarafların, yarınki ilk zirvede Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda ileri sürecekleri noktaları ikinci turda netleştireceğini belirtti.

Kaynak ikinci turun yapılması halinde bunu eylülde Washington'da yapılacak bir başka zirvenin de takip edebileceğini vurguladı.

İLK TUR GÖRÜŞME YARIN TSİ 04.00'TE

Trump ile Kim arasındaki ilk tur görüşme yarın yerel saatle 09.00'da (TSİ 04.00) yapılacak. Böylece ilk kez görevdeki bir ABD Başkanı ile bir Kuzey Kore lideri yüz yüze görüşecek.

Trump ve Kim'in sadece çevirmenlerin katılımı ile başbaşa 2 saat boyunca görüşmesi bekleniyor. Ardından danışmanların da görüşmeye katılacağı tahmin ediliyor.

Bugün ise ABD'li ve Kuzey Koreli yetkililer gün boyu liderlerine bir taslak sunabilmek için görüşmelerini sürdürecek. Trump ve Kim pazar günü Singapur'a gelmişti. Trump Shangri La otelinde, Kim ise St. Regis otelinde kalıyor.

Zirveden önce Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüşen Trump da Kim ile yapacağı görüşmeye ilişkin iyimser açıklamalarda bulundu. Lee ile çalışma yemeğinde bir araya gelen Trump "Yarın çok ilginç bir görüşmemiz var, bence işler çok iyi şekilde gelişebilir" dedi.

Lee'ye zirveye ev sahipliği yaptıkları ve misafirperverliği için teşekkür eden Trump daha önce de Twitter'dan yazdığı mesajda "Singapur'da olmak çok güzel, havada heyecan kokusu var" demişti.

'GÖRÜŞMELER BÖLGEDE SARSILMAZ BİR BARIŞ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINA ODAKLANACAK'

Kuzey Kore resmi medyası bugün yaptığı açıklamada ABD-Kuzey Kore görüşmelerinin, iki ülke arasında yeni ilişkilerin kurulmasına, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ve bölgede sarsılmaz bir barış sisteminin oluşturulmasına odaklanacağını duyurdu.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün yaptığı açıklamada Washington'ın Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlı olduğunu yineledi.

Kuzey Kore 2005 yılında bir 'nükleer güç' olduğunu duyurmuştu. Daha önce de 2003 ve 2009 yıllarında Çin, Rusya, Japonya, Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore ile yapılan nükleer silahlardan arındırılma görüşmelerine katılmış ancak Pyongyang görüşmelerden çekilmişti.

Pyongyang'ın nükleer silah ve kıtalararası balistik füze denemeleri sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kuzey Kore'yi nükleer hedeflerinden caydırmak ve diyalog masasına getirmek için bir dizi yaptırım kararı almıştı.

Bu yıl başında Kim ülkesinin nükleer silahlardan arındırılmasına hazır olduğunu duyurmuş ardında da nisanda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Panmunjom'daki ateşkes köyünde buluşarak ilgili anlaşmayı imzalamıştı.

Mayıs ayında da Kuzey Kore iyi niyet göstergesi olarak Punggye-ri nükleer deneme alanındaki 3 tesisi patlatmıştı.