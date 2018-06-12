ABD askerlerinin Mahmur'da konuşlandığı iddiası doğrulanmadı

ABD'li bir grup askerin, dün akşam saatlerinde onlarca zırhlı araçla Irak'ın Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçesinde konuşlandığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.,

ABD ASKERLERİ KERKÜK'E Mİ GİDİYOR?

Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Mahmur İlçe sorumlusu Reşad Galali, AA muhabirine yapığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde ABD ordusuna bağlı bir grup askerin, Irak güvenlik güçleri ile Salahaddin vilayetinde yer alan Mahmur ilçesine gittiğini ancak burada konuşlanmadığını" söyledi. Söz konusu askerler onlarca zırhlı araç, ağır ve hafif silahlarla ilçeden geçiş yaptığını belirten Galali, askerlerin Muhmur'dan Erbil'e veya Kerkük'e mi gittiklerinin bilinmediğini aktardı.

MAHMUR KAMPI PKK TARAFINDAN KULLANILIYOR

Birleşmiş Milletler bünyesinde yer almasına rağmen Mahmur Kampı terör örgütü PKK tarafından üs olarak kullanılıyor. Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi'nin ortak operasyonu sonucu 17 Ekim tarihinde, Peşmerge'nin çekilmesi sonucu söz konusu ilçe Irak merkezi hükümetinin kontrolüne geçmişti.

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, 10 gün önce ABD'li askerlerin Sincar Dağı'na zırhlı araçlar ve ağır silahlarla konuşlandığını ifade etmişti