Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 26 yaralı

Afganistan'ın Gazne vilayetinin Mukur ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetti. Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, saldırganın, bomba yüklü araçla Mukur ilçe kaymakamlık binasını hedef aldığını belirtti. Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nuri, ilçe kaymakamının da aralarında bulunduğu 26 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ATEŞKES KARARI

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini bildirmişti. Taliban ise Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı. Afgan hükümeti tarafından alınan ateşkes kararı bugünden itibaren başlıyor.