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'da bombalı saldırı: 5 ölü, 26 yaralı

'ın Gazne vilayetinin Mukur ilçesinde la düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 15:43
Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 26 yaralı

'ın Gazne vilayetinin Mukur ilçesinde la düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetti. Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, saldırganın, bomba yüklü araçla Mukur ilçe kaymakamlık binasını hedef aldığını belirtti. Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nuri, ilçe kaymakamının da aralarında bulunduğu 26 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ATEŞKES KARARI

Afganistan Devlet Başkanı , 20 Haziran'a kadar 'a yönelik geçici ilan edildiğini bildirmişti. Taliban ise Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı. Afgan hükümeti tarafından alınan ateşkes kararı bugünden itibaren başlıyor.

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Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 26 yaralı
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