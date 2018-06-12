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Amerikan kamuoyu, - Zirvesi'ne tepkili

lideri ile 'da düzenlenen tarihi zirvede bir araya gelen Başkanı , Amerikan kamuoyundan ve medyasından tepki çekti

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 07:31 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 08:08
Amerikan kamuoyu, Donald Trump-Kim Jong Un Zirvesi'ne tepkili

Kore Yarımadası'nı lardan arındırmak ve 'nin ana karasını vurabilecek nükleer silahların üretimini durdurmak amacıyla lideri ile 'da düzenlenen tarihi zirvede bir araya gelen ABD Başkanı , Amerikan kamuoyundan ve medyasından tepki çekti.

Kim ile gerçekleşen 41 dakikalık baş başa görüşmeye yalnızca tercümanların alınması, herhangi bir yetkilisinin ya da görüşmeye ilişkin notlar tutacak bir görevlinin bulunmaması nedeniyle Başkan Trump eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyanın yanı sıra Amerikan medyasında da yapılan eleştirilerde, "Trump, Kim'e ne sözler verecek? Ondan ne isteyecek? Bunları hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz" görüşlerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kim ile baş başa yaptığı ve kayıtlara geçmeyen görüşmeden sonra paylaştığı mesajlarda kendisinin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 'büyük bir ikilemi ve büyük bir sorunu' çözecekleri öngörüsünde bulundu. Trump, "Birlikte çalışarak bu sorunun üstesinden geleceğiz. Baş başa görüşme çok çok iyiydi" dedi ve Kim Jong Un ile "Mükemmel bir ilişkileri olacağına inandığını" söyledi.

Tarihi zirveye damga vuran kareler

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Amerikan kamuoyu, Donald Trump-Kim Jong Un Zirvesi'ne tepkili
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