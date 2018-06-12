İsrail izinsiz olduğu bahanesiyle ekili arazilere dozer sokmakla tehdit etti

İsrail İşgal kuvvetleri, izinsiz ekildiği bahanesiyle Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait toprakları buldozerle dümdüz etmek ve dikili hurma ağaçlarını sökmekle tehdit etti.

HURMA AĞAÇLARINI SÖKECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

İsrail işgal kuvvetleri yetkilileri Eriha'nın doğusundaki Hicle Zur bölgesindeki arazi sahibi Ahmet Asi Zumre'ye bir uyarı göndererek 25 dönümlük hurma bahçesini boşaltmasını aksi halde bahçeyi yerle bir edeceklerini ve hurma ağaçlarını sökeceklerini söyledi.

Diğer taraftan yine İsrail işgal kuvvetleri yetkilileri Eriha'nın kuzeyinde El Nuveyame kasabasının yakınındaki bir bölgede Filistinli çiftçi Suleyman Zeyyad'dan zeytin dikili 4 dönüm araziyi boşaltmasını istedi. Aksi takdirde tarlasını dozerlerle dümdüz edeceklerini ve ağaçları sökeceklerini söyledi.