Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail izinsiz olduğu bahanesiyle ekili arazilere dozer sokmakla tehdit etti

izinsiz olduğu bahanesiyle ekili arazilere dozer sokmakla tehdit etti

İşgal kuvvetleri, izinsiz ekildiği bahanesiyle 'nde Filistinlilere ait toprakları buldozerle dümdüz etmek ve dikili hurma ağaçlarını sökmekle tehdit etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 15:58
İsrail izinsiz olduğu bahanesiyle ekili arazilere dozer sokmakla tehdit etti

İşgal kuvvetleri, izinsiz ekildiği bahanesiyle 'nde Filistinlilere ait toprakları buldozerle dümdüz etmek ve dikili hurma ağaçlarını sökmekle tehdit etti.

HURMA AĞAÇLARINI SÖKECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

İsrail işgal kuvvetleri yetkilileri Eriha'nın doğusundaki Hicle Zur bölgesindeki arazi sahibi Ahmet Asi Zumre'ye bir uyarı göndererek 25 dönümlük hurma bahçesini boşaltmasını aksi halde bahçeyi yerle bir edeceklerini ve hurma ağaçlarını sökeceklerini söyledi.
Diğer taraftan yine İsrail işgal kuvvetleri yetkilileri Eriha'nın kuzeyinde El Nuveyame kasabasının yakınındaki bir bölgede Filistinli çiftçi Suleyman Zeyyad'dan zeytin dikili 4 dönüm araziyi boşaltmasını istedi. Aksi takdirde tarlasını dozerlerle dümdüz edeceklerini ve ağaçları sökeceklerini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail izinsiz olduğu bahanesiyle ekili arazilere dozer sokmakla tehdit etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN