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'in gözaltına aldığı Türk vatandaşından haber alınamıyor

Ziyaret için Kudüs'te bulunan Türk vatandaşı , dönüş yolculuğu için bulunduğu havalimanında gözaltına alındı. Özkan'dan haber alınamıyor.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 17:48
İsrail'in gözaltına aldığı Türk vatandaşından haber alınamıyor

Özel bir turla Kudüs'e giden Türkiye vatandaşı 'ın dönüş için bulunduğu 'in Ben-Gurion havaalanında dün 16.30'da olan dönüş uçağına binmesine müsaade edilmedi. İsrail tarafından alıkonulan Özkan'dan o saatten bu yana kendisinden haber alınamıyor.

Türkiye'ye geri dönüş için havalimanında bavulları teslim eden Ebru Özkan, bavulları teslim etmesinin ardından İsrailli bir görevli tarafından durduruldu. Kendisine yöneltilen İngilizce bilip bilmediği sorusuna 'hayır' demesine rağmen İsrailli güvenlik görevlileri tarafından alıkonuldu.

İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşı Ebru Özkan'dan haber alınamıyor!

GERİ DÖNÜŞÜNE İZİN VERİLMEDİ

Gruptaki diğer arkadaşları itirazlarına rağmen Özkan'ın geri dönüşüne izin verilmedi. Arkadaşlarının aktardığı bilgiye göre, "Görevliler günde 5 tane sefer var, kaçırırsa bir sonraki uçak ile gönderilir" diyerek Özkan'ı gözaltına aldı.

Tel-Avivdeki Türkiye büyükelçiliği İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduklarını, güvenlik gerekçesiyle tutulduğunu açıkladı. Ancak Özkan'ın ne zaman geri döneceğine dair bir bilgi bulunmuyor.

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İsrail'in gözaltına aldığı Türk vatandaşından haber alınamıyor
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