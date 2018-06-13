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Milyonları gözyaşına boğmuştu... İdlibliçocuktan güzel haber!

'de hava saldırısında gözlerinden ve ellerinden yaralanan İdlibli çocuk, görme yetisini kaybetmişti. Sosyal medyada feryat eden görüntülerinin yayılmasının ardından acılı çocuk tedavi edildi.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 12:58
Milyonları gözyaşına boğmuştu... İdlibliçocuktan güzel haber!

'de bir hava saldırısında ellerinden ve yüzünden yaralanan çocuğun ameliyat sonrası ''görmüyorum'' feryadı yürek dağlamıştı. Sosyal medyada paylaşılan çocuk, Gaziantep'te tedavi edildi.

"Baba gözlerim, kör oldum" diye haykıran Suriyeli çocuğun gözleri, Gaziantap'te tedavi edildi

BABASININ SAKİNLEŞTİREMEDİĞİ ÇOCUK GÜNDEM OLMUŞTU

Ağlayarak görmediğini haykıran çocuğu babasının uzun süre sakinleştiremediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Suriyeli acılı baba, gözlerini kaybeden çocuğunu böyle sakinleştirmeye çalıştı

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Acılı çocuğun feryadını duyan yetkililer ardım eli uzattı. Gaziantep'te hastanede tedavi edilen çocuğun gözleri görmeye başladı.

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Milyonları gözyaşına boğmuştu... İdlibliçocuktan güzel haber!
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