Milyonları gözyaşına boğmuştu... İdlibliçocuktan güzel haber!

Suriye'de bir hava saldırısında ellerinden ve yüzünden yaralanan çocuğun ameliyat sonrası ''görmüyorum'' feryadı yürek dağlamıştı. Sosyal medyada paylaşılan çocuk, Gaziantep'te tedavi edildi.
"Baba gözlerim, kör oldum" diye haykıran Suriyeli çocuğun gözleri, Gaziantap'te tedavi edildi
BABASININ SAKİNLEŞTİREMEDİĞİ ÇOCUK GÜNDEM OLMUŞTU
Ağlayarak görmediğini haykıran çocuğu babasının uzun süre sakinleştiremediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Suriyeli acılı baba, gözlerini kaybeden çocuğunu böyle sakinleştirmeye çalıştı
HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ
Acılı çocuğun feryadını duyan yetkililer ardım eli uzattı. Gaziantep'te hastanede tedavi edilen çocuğun gözleri görmeye başladı.