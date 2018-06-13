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'dan skandal karar! Hz. Muhammed için karikatür yarışmasına izin çıktı!

Geçtiğimiz günlerde PEGIDA örgütünün cami önünde çirkin provokasyonuna izin veren 'da bir skandal karar daha verildi. İslamofobik lider 'in düzenlemek istediği Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i konu alan karikatür yarışmasının Hollanda parlamento binasında yapılması isteğine Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü () Dick Schoof tarafından izin verildi.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 10:36
Hollanda'dan skandal karar! Hz. Muhammed için karikatür yarışmasına izin çıktı!
lı koordinatör, Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin () düzenlemek istediği karikatür yarışması ile ilgili herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını bildirdi. Aşırı sağcı lider 'in, Twitter üzerinden duyurduğu bu gelişme, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü tarafından da doğrulandı.

sözcüsü, karikatür yarışması ve sergisinin sıkı güvenlik önlemlerinin bulunduğu parlamento binasında kapalı bir bölümde gerçekleştirileceği için, güvenlik açısından risk oluşturmadığını söyledi. Bu açıklamanın ardından, aşırı sağcı liderin düzenleyeceği karikatür yarışması ve sergi konusunda önemli bir engel kalmadığı belirtiliyor.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAZLA

PVV lideri Geert Wilders, siyasi partilere tanınan parlamento binasında yılda bir gün etkinlik düzenleme hakkını, karikatür yarışması için kullanmak için Hollanda Meclis Başkanı Hatice Arib'e başvurdu. Aşırı sağcı lider, başvuruya olumlu karşılık veren Fas kökenli Meclis Başkanı'nın, daha sonra işlemleri gereksiz yere uzattığını öne sürdü.

Arib'in Müslüman geçmişine işaret eden Wilders, "Muhammed'e olan sevgisi, düşünce özgürlüğünden daha fazla" dedi. Meclis Başkanı Hatice Arib, aşırı sağcı lidere yanıt vermedi. İslam dünyasında Muhammed Peygamber'in tasvirinin hoş karşılanmaması nedeniyle, Wilders'in düzenleyeceği karikatür yarışmasının güvenlik riski yaratacağından endişe ediliyordu.

2005 YILINDA DANİMARKA DA AYNI ŞEKİLDE PROVOKASYON YAPMIŞTI

Danimarka'da yayımlanan Jyllands - Posten gazetesinin 2005 yılında Muhammed Peygamber karikatürleri yayımlaması, dünya çapında protestolara yol açmıştı.

PVV lideri Wilders, Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasının provokasyon amacıyla değil, düşünce özgürlüğüne vurgu yapmak için düzenlendiğini savundu.

Aşırı sağcı lidere göre yarışma bu yıl içinde yapılacak.

BİRİNCİYE 5 BİN EURO

Yarışma jürisi Wilders ile 2105 yılında ABD'nin Texsas eyaletindeki Garland kentinde saldırıya uğrayan, karikatür yarışmasında ödül alan Arnavut asıllı Bosch Fawstin'den oluşacak.

Gawstin'in ödül aldığı karikatür yarışmasına katılan çizgilerin Garland'da sergilendiği salona, iki cihatçı tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu. Wilders'in de katıldığı sergi açılışı sırasında saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Hollanda'da düzenlenecek yarışmada birinci olan karikatürün sahibine 5 bin euro para ikinciye ise, 2 bin euro ödül verilecek. Para ödülü, adı açıklanmayan bir bağışçı tarafından karşılanacak. Yarışma herkese açık olacak.

Son dakika:Ramazanda Türk camisi önünde domuz çevirmek isteyen Pegida'ya yasak!

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