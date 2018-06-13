İsrail’de gözaltına Türk vatandaşı askeri mahkemeye çıkarıldı

İsrail polisi tarafından Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında gözaltına alınan 27 yaşındaki Türk Vatandaşı Ebru Özkan bugün askeri mahkemeye çıkarıldı.

15 GÜNLÜK GÖZALTI TALEBİ

Özkan'ın Avukatı Ömer Hamayase AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin bugün Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde bulunan askeri mahkemede, "İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığını söyledi. Hamayse, askeri savcının 15 günlük gözaltı talebine itiraz ederek müvekkilinin serbest bırakılmasını istediklerini ancak mahkemenin gözaltı süresini 24 saat uzattığını söyledi. Özkan yarın tekrar askeri mahkemeye çıkarılacak.

Türk Vatandaşı Özkan, 8 Haziran'da Kudüs'e yaptığı ziyaret programı sonunda, 11 Haziran'da İstanbul'a dönüş öncesi Tel Aviv havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği de Özkan'ın durumunu yakından takip ediyor.