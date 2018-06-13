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'in alıkoyduğu 'dan haber alınamıyor

vatandaşı , Kadir Gecesi'ni geçirmek için gittiği 'ten dönerken polisi tarafından havalimanında alıkonuldu. Özkan'dan henüz haber alınamıyor.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 11:59
İsrail'in alıkoyduğu Ebru Özkan'dan haber alınamıyor

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre; ziyareti sonrası 'ye dönmek için 'deki Ben Gurion Havalimanı'na giden Türkiye vatandaşı , bavullarını teslim etmesinin ardından li bir görevli tarafından durduruldu. Görevlinin "İngilizce biliyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Özkan, başka hiçbir gerekçe gösterilmeden alıkonuldu.

İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşı Ebru Özkan'dan haber alınamıyor!

Özkan'ın geri dönüşüne izin vermeyen İsrailli yetkililer, arkadaşlarına kısaca sorgulanacağını ve bir sonraki uçuşta İstanbul'a hareket edeceğini söyledi.

Türkiye Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'deki yetkililerle görüşmeye başladığı ve Özkan'ın İsrail Askeri Mahkemesi'ne çıkarılacağı açıklandı.

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İsrail'in alıkoyduğu Ebru Özkan'dan haber alınamıyor
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